Медведев проиграл второй матч за день

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира серии ATP-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды.

Его соперником в полуфинале был представитель Польши Камиль Майхшак завершилась в двух сетах с результатом 7:6(4), 6:1.

Медведев выполнил восемь подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать три из шести брейк-пойнтов. Майхшак сделал в игре один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух

Медведев занимает восьмое место в мировом рейтинге, его соперник — 78-е.

За победу в финале турнира Камиль Майхшак сразится с австралийцем Алексом Де Минором.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

Ранее первая ракетка мира и другие топовые теннисисты могут бойкотировать US Open.