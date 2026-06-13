У Валиевой не нашли выполненного норматива ЗМС

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о возможном лишении фигуристки Камилы Валиевой звания заслуженного мастера спорта России. Ее слова передает Metaratings.

«Звание дается за выполнение нормативов. Этих результатов у нее нет. Поэтому вопрос и возник. Решать, что делать, будет большинство, какая-то коллегия, комиссия», — сказала Роднина.

Валиева была удостоена ЗМС за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

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