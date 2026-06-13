Легенда российского футбола завершил карьеру

Футболист грозненского «Ахмата» Ризван Уциев завершил профессиональную карьеру, сообщает «Советский спорт».

По информации источника, игрок не стал продлевать контракт с клубом из Грозного еще на один год. Со своим будущим экс-игрок чеченской команды определится в ближайшее время.

Уциев выступал за «Ахмат» с 2005 года (до 2017-го клуб носил имя «Терек»). За это время он сыграл 326 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал 23 голевые передачи.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

В данный момент клубный футбол находится на паузе из-за чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее в РФС предсказали успешное выступление сборной России на ЧМ-2026.