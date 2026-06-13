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Легенда российского футбола завершил карьеру

Полузащитник «Ахмата» Уциев завершил профессиональную карьеру
РИА Новости

Футболист грозненского «Ахмата» Ризван Уциев завершил профессиональную карьеру, сообщает «Советский спорт».

По информации источника, игрок не стал продлевать контракт с клубом из Грозного еще на один год. Со своим будущим экс-игрок чеченской команды определится в ближайшее время.

Уциев выступал за «Ахмат» с 2005 года (до 2017-го клуб носил имя «Терек»). За это время он сыграл 326 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал 23 голевые передачи.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

В данный момент клубный футбол находится на паузе из-за чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее в РФС предсказали успешное выступление сборной России на ЧМ-2026.

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