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Экс-игрок сборной Италии назвал неуважением шутку Инфантино о сборной страны

Чемпион мира Тарделли назвал неуважением слова Инфантино о сборной Италии
Ueslei Marcelino/Reuters

Высказывания президента ФИФА Джанни Инфантино относительно сборной Италии по футболу являются проявлением неуважения. Об этом заявил Марко Тарделли, завоевавший в 1982 году титул чемпиона мира в составе итальянской сборной, чьи слова приводит журналист Николо Скира в соцсети X.

Инфантино позволил себе шутливое замечание о возможности расширения состава участников чемпионата мира до 64 команд, чтобы таким образом обеспечить участие итальянской команды.

Тарделли подчеркнул недопустимость подобных комментариев со стороны главы Международной футбольной федерации.

«Он проявил неуважение по отношению к Италии. Он не имеет права говорить такие вещи, особенно в качестве президента ФИФА», – цитирует Тарделли источник.

Четырехкратный чемпион мира, сборная Италии, не смогла пройти квалификацию на текущий мундиаль, который проходит в эти дни в США, Канаде и Мексике. Ранее команда также пропускала чемпионаты мира 2018 и 2022 годов.

Нынешний чемпионат мира в США, Мексике и Канаде отличается расширенным форматом – впервые в нем принимают участие 48 команд.

Ранее сообщалось, что Италию могут лишить права проведения чемпионата Европы по футболу в 2032 году.

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