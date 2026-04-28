Италию могут лишить чемпионата Европы

Италию могут лишить права проведения чемпионата Европы по футболу в 2032 году из-за возможного введения внешнего управления в Федерации футбола страны. Об этом сообщает Calcio e Finanza.

Если такое решение будет принято, итальянские клубы могут быть исключены из еврокубковых турниров.

Введение внешнего управление может быть осуществлено на фоне коррупционного скандала. Миланская прокуратура выдвинула обвинения в спортивном мошенничестве в отношении главы Национальной судейской комиссии Джанлуки Рокки, которого подозревают в назначении судей, угодных «Интеру». Сам Рокки уже подал в отставку, а «Интеру» грозит лишение ряда трофеев и понижение в Серию Б.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин во время встречи с руководителем Серии А Эцио Симонелли указал, что политическое вмешательство может повлечь санкции, в том числе лишение страны права провести ЧЕ-2032.

Евро-2032 — 19-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. Предполагается, что он станет первым в истории турниром с участием 32 команд (в случае если УЕФА не оставит 24 команды в этом турнире). 10 октября 2023 года на конгрессе УЕФА в Ньоне (Швейцария) было объявлено, что турнир пройдет в двух странах: Италии и Турции.

Ранее Чеферин грозил лишить Италию Евро из-за плохой инфраструктуры.

 
По России покатилась волна сокращений. 13 признаков, что скоро уволят и вас
