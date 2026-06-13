В РФС предсказали успешное выступление сборной России на ЧМ-2026

Генсек РФС Митрофанов заявил, что Россия удачно бы выступила на ЧМ-2026

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов предсказал успешное выступление сборной России на ЧМ-2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Наша сборная абсолютно точно смотрелась бы очень неплохо на чемпионате мира», — заявил Митрофанов.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее «Спартак» обыграл ЦСКА и выиграл Суперкубок России.