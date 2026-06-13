Украинский боксер Усик встретился с Трампом

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает журналистка Марго Мартин в Х.

В марте Усик заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Он рассказал, что планирует побоксировать еще пару лет, после чего «поработать на государство».

В прошлом месяце Усик одержал победу над представителем Нидерландов Рико Верхувеном По итогам десяти раундов, как указано в судейских записках, Усик проигрывал по очкам. Бой был завершен в 11-м раунде: перед нокаутом Усик отправил Верхувена в нокдаун, а рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга.

Благодаря этой победе Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Усик выиграл 25-й бой в своей карьере. Он остается непобежденным.

Верхувен в апреле 2014 года провел один бой в профессиональном боксе, нокаутировав малоизвестного венгерского боксера Яноша Финферу. Представитель Нидерландов — кикбоксер тяжелой весовой категории, выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года. Он — действующий чемпион Glory в тяжелом весе.

Ранее Александр Усик призвал Киев задуматься о переговорах.