«Заработать больше денег»: чемпион ОИ о краже у сборной Англии на ЧМ в США

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что не удивлен краже инвентаря у сборной Англии на чемпионате мира — 2026 в США. Его слова приводит РИА Новости.

«Какой бы не казалась Америка великой и богатой страной, но в США к проведению таких крупных соревнований подходят только с одной прагматичной точки зрения – надо заработать как можно больше денег. А все остальное их мало волнует», — указал он.

Согласно опубликованной в СМИ информации, злоумышленники также похитили экипировку. футбольные мячи, тренировочное оборудование, среди которого оказалось оборудование для аналитики, доски главного тренера сборной Томаса Тухеля и столы для массажа. Кража произошла во время перевозки из Флориды в Канзас-Сити.

Во Флориде национальная английская команда готовилась к чемпионату мира. В рамках сбора английские футболисты провели три матча и обыграли Новую Зеландию, Коста-Рику и местный клуб «Майами Юнайтед».

Свой первый матч на групповом этапе английская команда проведет со сборной Хорватии 17 июня. Стартовый свисток для команд прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее полиция США сделала важное заявление в связи с кражей у сборной Англии.