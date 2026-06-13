Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Нидерландах

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии ATP-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды.

Его соперником в четвертьфинале был представитель Хорватии Марин Чилич. Встреча началась еще 12 июня, однако была прервана и перенесена из-за начавшегося дождя, и в итоге завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 3:6, 6:1.

Медведев выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать пять из 11 брейк-пойнтов. Марин Чилич сделал в игре пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Медведев занимает восьмое место в мировом рейтинге, его соперник — 47-е.

За выход в финал турнира Медведев сразится с польским теннисистом Камилем Майхшаком.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

Ранее появилась информация, что первая ракетка мира и другие топовые теннисисты могут бойкотировать US Open.