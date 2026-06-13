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Российский каноист выиграл серебро чемпионата Европы

Российский каноист Петров завоевал серебро на чемпионате Европы
Нафис Сиразетдинов/РИА Новости

Российский каноист Захар Петров завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в дисциплине каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров.

Петров финишировал с результатом 3 минуты 42,182 секунды. Победа досталась представителю Чехии Мартину Фуксе (3 минуты 41,797 секунд). Тройку сильнейших замкнул представитель Греции Стефанос Димопоулос (3 минуты 43,687 секунд).

Между Петровым и Фуксом ранее было разделено золото на одном из этапов Кубка мира. Петров победил на дистанции 1000 метров, преодолев дистанцию за 3 минуты 41,47 секунд. Золотую медаль было решено вручить Фуксу, который показал одно время с Петровым.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 2026 года проходит с 11 по 14 июня в городе Монтемор-у-Велью (Португалия). В соревнованиях принимают участие около 600 спортсменов из 39 стран. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Петров — пятикратный чемпион мира, серебряный призер чемпионата Европы 2024 года, участник летних Олимпийских игр 2024 года.

Ранее ски‑альпинист Никита Филиппов заявил, что намерен выиграть чемпионат мира 2027 года.

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