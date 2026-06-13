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Первая ракетка мира и другие топовые теннисисты могут бойкотировать US Open

Синнер и другие лидеры мирового рейтинга могут бойкотировать микст US Open
Reuters

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер входит в число теннисистов, которые могут бойкотировать соревнования в смешанном разряде на Открытом чемпионате США (US Open). Об этом сообщает издание The Times.

Лидеры тура могут игнорировать эти соревнования для того, чтобы оказать давление организаторов с целью увеличения призового фонда и улучшения условий для игроков.

5 мая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции турнира категории WTA-1000 в Риме заявила о готовности устроить бойкот из-за недовольства призовыми, которые получают спортсмены в теннисе. 22 мая Соболенко прервала пресс-конференцию в медиадень «Ролан Гаррос» в Париже в знак протеста из-за низких призовых.

До этого двадцать ведущих теннисистов, включая Соболенко, подписали письмо, в котором выразили критику в отношении организаторов Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в связи с малым, по их мнению, увеличением призового фонда турнира.

11 июня появилась информация, что призовой фонд Уимблдона был увеличен до 85,7 млн долларов, что на 20% больше в сравнении с прошлым годом.

Ранее вторая ракетка мира деактивировала свои соцсети из-за хейта.

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