Вторая ракетка мира деактивировала свои соцсети из-за хейта

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская спортсменка Елена Рыбакина деактивировала свой аккаунт в социальных сетях. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Это могло произойти на фоне хейта и большого количества негативных комментариев, которые стала получать спортсменка после неудачных результатов.

27 мая Рыбакина завершила выступление на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») на стадии второго круга. Она проиграла представительнице Украины Юлии Стародубцевой, которая занимает 55-е место в мировом рейтинге. Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 1:6, 6:7 (4:10). Также теннисистка проиграла британке Кэти Бултер (60-й номер рейтинга) в четвертьфинале турнир WTA-500 в Лондоне.

Рыбакина — казахстанская теннисистка, до июня 2018 года выступавшая за Россию. Она — победительница двух турниров Большого шлема (Уимблдон-2022, Открытый чемпионат Австралии — 2026) и финалистка одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии — 2023) в одиночном разряде; победительница одного Итогового турнира WTA (2025) в одиночном разряде; победительница тринадцати турниров WTA в одиночном разряде.

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