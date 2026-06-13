Игрок «Зенита» Дуглас Сантос опубликовал сообщение перед стартом Бразилии на ЧМ-2026

Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос в своём аккаунте в социальной сети опубликовал сообщение перед первым матчем бразильской команды на чемпионате мира — 2026.

«Для Бразилии. Для нашей страны. Для нашего счастья. Да благословит нас Бог!» — написал Дуглас Сантос.

На мировом первенстве Бразилия сыграет в одной группе с Марокко, Гаити и Шотландией. Первый матч бразильские футболист проведут против марокканских соперников 14 июня, стартовый свисток прозвучит в 1:00 по московскому времени.

Чемпионат мира стартовал 11 июня. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее появилась информация, что Неймар не сыграет в стартовом матче сборной Бразилии на чемпионате мира.