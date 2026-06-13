«Зря взяли»: Аршавин о попадании Неймара на чемпионат мира

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet выразил уверенность, что нападающей Неймар не сумеет помочь сборной Бразилии на чемпионате мира — 2026.

«Мне он нравится. Но они зря его взяли. Ну, он не тот, — сказал он.

Неймар получил травму правой икроножной мышцы в матче «Сантоса» против «Куритибы» (0:3). 13 июня главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что Неймар не сыграет в матче чемпионата мира против Марокко.

34-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах. На мировом первенстве Бразилия сыграет в одной группе с Марокко, Гаити и Шотландией.

Чемпионат мира стартовал 11 июня. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее американский футболист установил историческое достижение на ЧМ-2026.