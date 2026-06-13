Экс-чемпион UFC Чимаев отказался признать поражение в бою со Стриклендом

Экс-чемпион UFC Чимаев: я не проиграл бой со Стрикландом

Бывший чемпион UFC в среднем весе, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев на пресс-конференции промоушена RAF отказался признавать свое поражение в поединке с представителем США Шоном Стриклендом.

«Я не проиграл бой, я просто проиграл по решению судей. В следующий раз я собираюсь снести ему голову… Просто жду Дану и Хантера, пусть выводят этого парня в клетку», — сказал Чимаев.

Поединок продлился все пять раундов. Судьи отдали победу Стрикленду раздельным решением: 48-47, 47-48, 48-47. Американский боец стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Чимаев, представляющий ОАЭ, не сумел защитить титул в первый раз.

В активе Чимаева теперь 16 боев в ММА. Поражение от Стрикленда стало первым в его карьере — до этого он выигрывал все встречи. У Стрикленда 31 победа и 7 поражений.

В 2025 году Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса Дю Плесси и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева привела в восторг Конора Макгрегора. В предыдущем поединке Шон Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса.

Ранее боец UFC назвал Чимаева лузером после поражения Стрикленду.