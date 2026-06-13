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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Рядом с базой сборной Ирана на ЧМ-2026 обнаружен труп

Труп обнаружен рядом с тренировочной базой сборной Ирана на ЧМ-2026
РИА Новости

Тело в состоянии разложения обнаружено рядом со стадионом тренировочной базы сборной Ирана в Тихуане. Об этом сообщает Actu Foot в социальной сети X.

Согласно опубликованной информации, тело было завернуто в черный мешок и имело следы насилия.

На групповом этапе Иран сыграет в калифорнийском Инглвуде с Новой Зеландией и Бельгией, а затем в Сиэтле — с Египтом.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Чемпионат мира стал первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее США отменили квоты для иранских болельщиков на ЧМ-2026.

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