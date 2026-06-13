Флаги России и кепки c надписью «Russia» продают на ЧМ-2026

Магазин спортивной атрибутики в Торонто (Канада) начал продажу флагов России и кепок с надписью «Russia» во время чемпионата мира — 2026 по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

Сувенирный российский флаг обойдется в 10 канадских долларов (чуть более 7 долларов США). А за кепку с надписью, флагом и гербом России просят 15 канадских долларов (около 11 долларов США). Примечательно, что сайт-продавец в описании к товарам указывает, что это «практичный выбор для фанатов при подготовке к просмотру игр в Канаде».

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее у сборной Англии украли бутсы во время чемпионата мира.