Американский футболист Крис Ричардс установил историческое достижение на чемпионате мира — 2026, которое до этого никому не покорялось на протяжении 60 лет. Об этом сообщает Sofascore Football в социальной сети X.

В ночь на 13 июня сборная США в матче первого тура группового этапа мирового первенства одержала разгромную победу над национальной командой Парагвая с результатом 4:1. Ричардс сыграл весь матч и отдал 83 паса — они все были точными. Такого раньше в истории мундиаля не происходило.

Статистика, которая на чемпионатах мира ведется с 1966 года, указывает на то, что прежде ни одному футболисту, сделавшему за матч не менее 80 передач, не удавалось добиться стопроцентной точности.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. Также в группе с США и Парагваем играют Турция и Австралия. Свой матч они проведут 14 июня. Встреча начнется в 7.00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Криштиану Роналду назвали футболистом, который будет тянуть Португалию вниз.