Результаты второго игрового дня чемпионата мира 2026 года

Сборная США обыграла Парагвай, Канада сыграла вничью с Боснией на ЧМ по футболу

На чемпионате мира по футболу завершился второй игровой день.

Сборная Канады в матче группы B сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 21-й минуте открыл Йово Лукич с передачи Сеяда Колашинаца. Ответный мяч во втором тайме забил Кайл Ларин, ему ассистировал Промис Дэвид.

После этой встречи обе команды набрали по одному очку в турнирной таблице и синхронно возглавили свою группу.

В группе D сборная США обыграла Парагвай. Встреча завершилась со счетом 4:1. В первом тайме счет был открыт на седьмой минуте после того, как футболист сборной Парагвая Дамьян Бобадилья отправил мяч в свои ворота. На 30-й минуте Фоларин Балогун удвоил преимущество США. Перед свистком на перерыв Фоларин Балогун оформил дубль. Во втором тайме один мяч обыграл Маурисио. Окончательный счет матча под занавес поединка установил Джованни Рейна.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

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