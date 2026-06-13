Автогол помог США обыграть Парагвай в матче чемпионата мира

Сборная США обыграла Парагвай в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счетом 4:1.

В первом тайме счет был открыт на седьмой минуте после того, как футболист сборной Парагвая Дамьян Бобадилья отправил мяч в свои ворота. На 30-й минуте Фоларин Балогун удвоил преимущество США. Перед свистком на перерыв Фоларин Балогун оформил дубль. Во втором тайме один мяч отыграл Маурисио. Окончательный счет под занавес встречи установил Джованни Рейна.

Также в группе с США и Парагваем играют Турция и Австралия. Свой матч они проведут 14 июня. Встреча начнется в 7.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат мира стартовал 11 июня. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

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