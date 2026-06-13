Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Футболист «Динамо» попал в состав Парагвая на матч ЧМ с США

Игрок «Динамо» Касарес попал в состав Парагвая на матч ЧМ с США
IMAGO/Noushad Thekkayil/Global Look Press

Сборные США и Парагвая объявили составы на стартовый матч чемпионата мира по футболу.

США: Фриз, Дест, Рим, Ричардс, Фримен, Тилльман, Пулишич, Балогун, Энтони Робинсон, Адамс, Маккенни.

Парагвай: Хиль, Альдерете, Алонсо, Альмирон, Кубас, Бобадилья, Энсисо, Санабрия Густаво Гомес, Касерес (московское «Динамо»), Диего Гомес.

Встреча начнется в 4:00 по московскому времени. Также в одной группе с США и Парагваем играют Турция и Автралия. Чемпионат мира стартовал 11 июня. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее в США началась церемония открытия чемпионата мира по футболу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Заявление Путина об атаках БПЛА, массовые проверки автомобилистов и крупный град. Главное за 12 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!