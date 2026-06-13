Роналду назвали футболистом, который будет тянуть Португалию вниз

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин заявил на YouTube-канале FONBET, что футболист Криштиану Роналду будет тянуть вниз свою национальную команду.

«Португалия? Для меня они не то, что не фавориты – их будет тянуть вниз, мне кажется, Криштиану Роналду. А еще Леау они кинут в бой, то это вообще», — сказал Аршавин.

Первую для себя игру на ЧМ-2026 португальцы проведут против ДР Конго 17 июня, стартовый свистоу прозвучит в 20:00 мск.

Cтартовая встреча ЧМ-2026 между Мексикой и ЮАР, которая состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершилась с результатом 2:0 в пользу мексиканцев. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Роналду не сдержал смех во время гимна Португалии.