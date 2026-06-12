Роналду не сдержал смех во время гимна Португалии

Полузащитник саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не сдержал смех во время исполнения национального гимна на встрече с премьер-министром Луишом Монтенегру. Об этом сообщает SIC Notícias в Х.

После торжественной речи государственного деятеля и футболиста перед вылетом португальской делегации на мундиаль собравшиеся встали для того, чтобы вместе прослушать поргугальский гимн. Во время гимна Роналду неожиданно засмеялся, чем ввел в недоумение стоящих рядом партнеров по команде.

Первую для себя игру на ЧМ-2026 португальцы проведут против ДР Конго 17 июня, стартовый свистоу прозвучит в 20:00 мск.

Cтартовая встреча ЧМ-2026 между Мексикой и ЮАР, которая состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершилась с результатом 2:0 в пользу мексиканцев. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее легенда сборной СССР назвал любимую сборную на ЧМ-2026.