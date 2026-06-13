Почетный президент РФС назвал бездарным матч открытия чемпионата мира

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что матч открытия чемпионата мира между Мексикой и ЮАР получился бездарным, передает «Советский спорт».

«Шоу по случаю старта ЧМ получилось ярким и красивым. Но, конечно, у нас в 2018-м церемония открытия была лучше. А сам матч получился бездарным. Наверное, надо просто принять тот факт, что на этом чемпионате мира будет много неинтересных игр»», — сказал Колосков.

Cтартовая встреча ЧМ-2026 между Мексикой и ЮАР, которая состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершилась с результатом 2:0 в пользу мексиканцев. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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