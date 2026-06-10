Монсон отказался смотреть ЧМ-2026 по футболу без россиян

Получивший российское гражданство американский боец Джефф Монсон заявил, что не будет смотреть чемпионат мира по футболу, поскольку сборная России не участвует в турнире. Его слова приводит Sport24.
«Я не буду смотреть чемпионат мира, потому что Россия не участвует, а США снова вносит политику в спорт. Например, судье из Сомали отказали в выдаче визы из-за страны происхождения. Вся атмосфера и дух ЧМ омрачены войнами и конфликтами. Иран — одна из стран, участвующих в чемпионате, но как же себя будут чувствовать спортсмены внутри страны, которая их бомбит?» — сказал Монсон.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.
Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.
Ранее протестующие попытались сорвать матч открытия ЧМ-2026 в Мексике.