Монсон отказался смотреть ЧМ-2026 по футболу без россиян

Монсон: не буду следить за чемпионатом мира, потому что Россия не участвует

Получивший российское гражданство американский боец Джефф Монсон заявил, что не будет смотреть чемпионат мира по футболу, поскольку сборная России не участвует в турнире. Его слова приводит Sport24.

«Я не буду смотреть чемпионат мира, потому что Россия не участвует, а США снова вносит политику в спорт. Например, судье из Сомали отказали в выдаче визы из-за страны происхождения. Вся атмосфера и дух ЧМ омрачены войнами и конфликтами. Иран — одна из стран, участвующих в чемпионате, но как же себя будут чувствовать спортсмены внутри страны, которая их бомбит?» — сказал Монсон.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее протестующие попытались сорвать матч открытия ЧМ-2026 в Мексике.