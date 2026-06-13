Экс-футболист о Месси: и совершенству приходит конец

Бывший нападающий сборной Югославии и мадридского «Атлетико» Раде Богданович назвал аргентинсокго футболиста Лионеля Месси совершенством, передает RTS.

«Месси – это инопланетянин, совершенство, но и каждому совершенству приходит конец», — сказал Богданович.

На чемпионате мира 2026 года Аргентина сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Месси назвал основные качества сборной Аргентины.