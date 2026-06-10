Месси назвал основные качества сборной Аргентины

Месии о сборной Аргнентины: эта команда не останавливается на полпути

Футболист Лионель Месси заявил, что сборная Аргентины не останавливается на полпути. Его слова передает Tyc Sports в социальных сетях.

«Как я говорил ранее, эта команда не останавливается на полпути. Думаю, мы это уже доказали в матчах с любым соперником. Это команда-победитель, которая всегда хочет большего», — сказал Месси.

На чемпионате мира 2026 года Аргентина сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее ветеран сборной России назвал фаворита чемпионата мира.