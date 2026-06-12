Канада и Босния и Герцеговина сыграли вничью на ЧМ-2026

Канада и Босния и Герцеговина сыграли вничью в первом туре на ЧМ-2026

Национальные сборные Канады и Боснии и Герцеговины завершили вничью матч первого тура на чемпионате мира 2026 года.

Игра, которая прошла на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто, закончилась результативной ничьей — 1:1. Счет в матче на 21-й минуте открыл Йово Лукич с передачи Сеяда Колашинаца. Ответный мяч во втором тайме забил Кайл Ларин, ему ассистировал Промис Дэвид.

После этой встречи обе команды набрали по одному очку в турнирной таблице и синхронно возглавили свою группу. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Во второй игре квартета В сойдутся между собой национальные сборные Катара и Швейцарии.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Дональд Трамп позвонил сборной США перед стартом на ЧМ-2026.