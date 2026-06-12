Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Канада и Босния и Герцеговина сыграли вничью на ЧМ-2026

Канада и Босния и Герцеговина сыграли вничью в первом туре на ЧМ-2026
Claudia Greco/Reuters

Национальные сборные Канады и Боснии и Герцеговины завершили вничью матч первого тура на чемпионате мира 2026 года.

Игра, которая прошла на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто, закончилась результативной ничьей — 1:1. Счет в матче на 21-й минуте открыл Йово Лукич с передачи Сеяда Колашинаца. Ответный мяч во втором тайме забил Кайл Ларин, ему ассистировал Промис Дэвид.

После этой встречи обе команды набрали по одному очку в турнирной таблице и синхронно возглавили свою группу. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Во второй игре квартета В сойдутся между собой национальные сборные Катара и Швейцарии.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Дональд Трамп позвонил сборной США перед стартом на ЧМ-2026.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Заявление Путина об атаках БПЛА, массовые проверки автомобилистов и крупный град. Главное за 12 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!