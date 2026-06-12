«Барселона» попросила извиниться президента «Реала»

Руководство каталонской «Барселоны» попросило извиниться главу мадридского «Реала» Флорентино Переса, чтобы не доводить дело о якобы клеветнических высказываний с его стороны, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Каталонцы рассказали, что ими было подано обязательное ходатайство о примирении.

«Цель данного требования заключается в том, чтобы господин Перес отказался от определенных заявлений, которые он сделал, зная об их ложности, и которые носят клеветнический характер и наносят ущерб имиджу и репутации клуба», — заявили в стане «Барселоны».

В прошедшем сезоне чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», «Реал» обеспечил себе второе место.

11 июня «сливочные» объявили о возвращении португальца Жозе Моуринью на пост главного тренера, который уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. За этот период он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны. Он сменил на данном посту испанца Альваро Арбелоа, который возглавил команду после отставки Хаби Алонсо в начале 2026 года.

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