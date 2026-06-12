Лучший игрок ЧМ в России может уйти из футбола

Полузащитник итальянского «Милана» и национальной сборной Хорватии Лука Модрич намерен завершить карьеру сразу после окончания чемпионата мира 2026 года, сообщает As.

По информации источника, Модрич получил несколько предложений за последние недели, но в настоящее время не находит необходимой мотивации для продолжения карьеры.

В составе сборной Хорватии футболист завоевал серебро чемпионата мира в 2018 году, где стал лучшим игроком турнира, и бронзу в 2022 году. В 2023 году Модрич стал серебряным призером Лиги наций.

Cтартовая встреча ЧМ-2026 между Мексикой и ЮАР, которая состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершилась с результатом 2:0 в пользу мексиканцев. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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