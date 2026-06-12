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Аргентинский клуб предложил «Спартаку» продать 50% главного футболиста

«Индепендьенте» предложил «Спартаку» продать 50% прав на полузащитника Барко
Александр Вильф/РИА Новости

Аргентинский «Индепендьенте» предложил московскому «Спартаку» продать 50% прав на полузащитника Эсекьеля Барко, сообщает De La Cuna Al Infierno.

По информации источника, клуб из Буэнос-Айреса направил в Россию предложение о выкупе половины прав на полузащитника за $1,5 млн.

«Спартак» в сезоне-2025/26 выиграл Кубок России и стал четвертым в Российской премьер-лиге.

2 июня в СМИ появилась информация, что аргентинский клуб «Индепендьенте» пытался оформить переход Барко в формате аренды, однако условия сделки не устроили руководство красно-белых, поэтому предложение было отвергнуто, а переговоры приостановлены. Теперь «Спартак» намерен провести переговоры с аргентинцем, который сам заинтересован в том, чтобы уйти в «Индепендьенте».

Футболист перешел в «Спартак» из клуба «Ривер Плейт» летом 2024 года за €14 млн, заключив рабочее соглашение на три года. Всего Барко сыграл за красно-белых 73 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счет 22 гола.

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