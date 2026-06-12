США запретили главе палестинского футбола приехать на ЧМ-2026

Руководитель Палестинской футбольной ассоциации Джибрил Раджуб не получил американскую визу для посещения матчей чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает AP News.

По его словам, несмотря на отсутствие разрешения на въезд в США, ему благополучно удалось прибыть в Мехико на первую игру мундиаля между сборными Мексики и ЮАР.

«Я считаю несправедливым отказ футбольным людям в праве посещать матчи», — заявил Раджуб.

Cтартовая встреча ЧМ-2026 между Мексикой и ЮАР, которая состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершилась с результатом 2:0 в пользу мексиканцев. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее стало известно, приедет ли Трамп на первую игру сборной США на ЧМ-2026.