Стало известно, вернутся ли российские фигуристы на международные старты

Новоизбранный президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель заявил, что на данный момент у организации нет единого мнения по поводу возвращения российских спортсменов на международные турниры. Его слова приводит Спортс.

По его словам, существует вероятность, что более ясная позиция будет выработана в скором времени.

«У нас пока нет позиции по вопросу допуска. Эта тема будет обсуждаться на ближайшем заседании совета. Вопрос очень сложный, и мы будем держать вас в курсе, когда решение будет принято», — заявил Ель.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее россиянина избрали вице-президентом ISU по конькобежному спорту.