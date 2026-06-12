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Спорт

Стало известно, вернутся ли российские фигуристы на международные старты

Глава ISU Ель назвал сложным вопрос возвращения российских фигуристов
ISU

Новоизбранный президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель заявил, что на данный момент у организации нет единого мнения по поводу возвращения российских спортсменов на международные турниры. Его слова приводит Спортс.

По его словам, существует вероятность, что более ясная позиция будет выработана в скором времени.

«У нас пока нет позиции по вопросу допуска. Эта тема будет обсуждаться на ближайшем заседании совета. Вопрос очень сложный, и мы будем держать вас в курсе, когда решение будет принято», — заявил Ель.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее россиянина избрали вице-президентом ISU по конькобежному спорту.

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