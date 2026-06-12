Стал известен единственный способ эвакуации тела альпинистки Наговициной

Инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму Андрей Борисов в интервью РИА Новости заявил, что тело застрявшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговициной можно лишь при помощи спасателей.

По его словам, никакими средствами спецтехники выполнить подобную операцию в современных реалиях невозможно.

«На пике Победы такой вертолетной техники, как в Гималаях, насколько я знаю, не имеется, не имеется опыта подъема больших, тяжелых вертолетов на такую высоту, ну и мало кто решится на это. Поэтому единственный вариант — спуск силами самих спасателей», — заявил Борисов.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в Кыргызстане в начале августа прошлого года. Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7200. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, предприняли попытку ей помочь, однако спуститься с Наговициной вниз не вышло. После этого было сделано несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

Ранее сообщалось, что федерация альпинизма России не будет возобновлять поиски тела Наговициной.