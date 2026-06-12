Овечкин рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026

Овечкин заявил, что будет поддерживать сборные Бразилии и Испании на ЧМ-2026

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью «Кинопоиску» заявил, что будет поддерживать сборную Бразилии и сборную Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года.

По его словам, ему также персонально хочется поддержать форварда «Сантоса» Неймара.

«Я буду, скорее всего, болеть за Неймара и за Бразилию. Еще мне симпатизирует команда Испании», — заявил Овечкин.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится он 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

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