Легенда сборной СССР назвал любимую сборную на ЧМ-2026

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью «Газете.Ru» заявил, что у него остались теплые воспоминания от выступления на чемпионате мира 1970 года, прошедшем в Мексике.

По его словам, у мексиканской сборной, которая принимает мундиаль в этом году, есть все шансы выступить успешно.

«Я прекрасно помню матч открытия ЧМ-1970, где мы сыграли против сборной Мексики со счетом 0:0. Нужно отдать им должное, после той игры во всех оставшихся матчах сборной СССР они болели за нас. У них прекрасная сборная собралась и в этот раз, желаю им максимально удачно выступить», — заявил Кавазашвили.

Встреча между Мексикой и ЮАР, которая состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершилась с результатом 2:0 в пользу мексиканцев. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча. Команды выступают в группе А с Южной Кореей и Чехией, матч между этими соперниками завершился со счетом 2:1 в пользу азиатской сборной.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира Мексика сыграет с Южной Кореей 19 июня.

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