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Назван самый возрастной тренер в истории чемпионатов мира по футболу

Чех Коубек установил рекорд как самый возрастной тренер в истории ЧМ
Paul Childs/Reuters

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек стал самым возрастным наставником в истории мировых первенств после помещения матча против команды Южной Кореи.

В день игры специалисту исполнилось 74 года и 9 месяцев. Однако рекорд Коубека может продержаться недолго. Позже на этом же турнире главный тренер сборной Кюрасао нидерландец Дик Адвокат, которому в сентябре 2026 года исполнится 79 лет. Предыдущее достижение принадлежало бельгийцу Хуго Бросу, который возглавляет сборную ЮАР.

Встреча в мексиканском Сапопане завершилась победой Южной Кореи над Чехией — 2:1. На 59-й минуте счет открыл Ладислав Крейчи, но затем Хван Ин Бем (экс-хавбек «Рубина») и О Хен Кю принесли корейцам победу. За три минуты до второго гола чехов был отменён из-за офсайда.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Южная Корея и Чехия выступают в группе А вместе с Мексикой и ЮАР, которые ранее сыграли матч-открытие турнира. Победа досталась мексиканским футболистам со счетом 2:0, а в матче было удалено сразу три игрока. Во втором туре Южная Корея сыграет с Мексикой 19 июня, а Чехия на день раньше проведет матч с ЮАР.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее игрока «Локомотива» раскритиковали из-за удаления в матче-открытия ЧМ-2026.

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