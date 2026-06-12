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«Вред для всего мира»: Тарасова об избрании Кибалко вице-президентом ISU

Тарасова не ждет перемен в ISU после избрания Кибалко вице-президентом
Belkin Alexey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова усомнилась, что избрание россиянина Александра Кибалко вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU) повлияет на политику организации, передает РИА Новости.

«Не думаю, что один человек может повлиять на политику ISU. И я не понимаю, как можно было выбрать представителя Венгрии, где нет фигурного катания? Я люблю свою Родину и считаю абсолютно несправедливым то, что нас отстранили на четыре года от международных соревнований. Это вред для всего мира. И люди, которые это сделали, там остались», — сказала Тарасова.

12 ияюна конгресс ISU избрал Кибалко вице-президентом по конькобежному спорту, а первым вице-президентом стал венгр Дьердь Елек.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. Международный союз конькобежцев в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее стало известно имя избранника на пост президента ISU.

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