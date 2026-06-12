Стало известно имя избранника на пост президента Международного союза конькобежцев

Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе в Испании переизбрал представителя Кореи Ким Чжэ Еля на пост президента организации.

«Позвольте еще раз просто поблагодарить вас за доверие, мужество, вовлеченность и поддержку в этом амбициозном путешествии. Служить этой великой организации и работать плечом к плечу с каждым из вас — это привилегия», — сказал Ель.

Его кандидатуру одобрили путем аккламации — решения без голосования при единогласной поддержке. Помимо выборов руководства, в повестку конгресса включен вопрос о возможном возвращении российских фигуристов-юниоров на международные старты. Решение по этому вопросу, предположительно, будет принято 13 или 14 июня.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. Международный союз конькобежцев в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Татьяна Тарасова призналась, что не верит в допуск российских фигуристов.