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«Самый важный матч в моей карьере»: Свечников о победе в матче Кубка Стэнли

Свечников назвал пятый матч финала Кубка Стэнли самым важным в карьере
Официальный сайт НХЛ

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников после победы над «Вегасом» в пятом матче финала Кубка Стэнли заявил, что эта встреча стала самой важной в его карьере, передает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Думаю, это был самый важный матч, который я провел в своей карьере, и слава богу, что мы его выиграли. Сейчас все наши мысли уже о следующей игре. Мы понимаем, что нам нужна еще одна победа, и вся команда полностью сосредоточена на предстоящем матче. Это была, наверное, самая тяжелая игра за последние 10 матчей с самого начала сезона», — сказал Свечников.

Встреча, которая прошла в Роли, завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей отличились Джордан Стаал и Себастьян Ахо. Россиянин Андрей Свечников оформил дубль на 32-й и 52-й минутах и был признан первой звездой встречи.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Каролины». Шестой матч пройдет в Парадайсе в ночь на 15 июня по московскому времени.

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