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«Этот парень — не жертва»: в США объяснили запрет судье ЧМ на въезд в страну

Глава внутренней безопасности США поддержал запрет на въезд арбитру из Сомали
IMAGO/Global Look Press

Марквейн Маллин, возглавляющий Министерство внутренней безопасности США, высказался о скандале вокруг отказа во въезде сомалийскому арбитру Омару Артану, который должен был обслуживать матчи чемпионата мира. Его слова приводит Anadolu Ajansı.

Артану — лучший арбитр африканского континента. Он не смог получить американскую визу и поэтому вынужден пропустить чемпионат мира.

«Мы не позволим людям с судимостями или тем, кто, возможно, имеет связи с преступностью, въезжать в страну. Мне все равно на вашу ситуацию. Я не буду вдаваться в подробности, почему мы отказали этому человеку. Сейчас левые медиа хотят сообщить, что этот парень — жертва, потому что мы настроены против Сомали», — заявил Маллин.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это первый в истории мундиаль с участием 48 сборных. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее сборной ДР Конго разрешили въехать в США на чемпионат мира.

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