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Сборной ДР Конго разрешили въехать в США на чемпионат мира

Сборной ДР Конго разрешили въехать в США на ЧМ после карантина из-за Эболы
Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная Демократической Республики Конго получила разрешение въехать на территорию Соединенных Штатов для участия в финальной стадии чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает AFP.

У делегации не возникло трудностей при прохождении иммиграционного контроля в аэропорту Хьюстона.

Прежде для команды был введен 21-дневный карантин перед въездом в США из-за вспышки вируса Эбола в ДР Конго. Ограничения были сняты после того, как федерация футбола страны предоставила необходимые медицинские справки и подтвердила, что все члены делегации здоровы.

На групповом этапе чемпионата мира-2026 африканская сборная встретится с командами Португалии, Узбекистана и Колумбии. Матчи пройдут на стадионах США.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это первый в истории мундиаль с участием 48 сборных. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее был назван самый возрастной тренер в истории чемпионатов мира по футболу.

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