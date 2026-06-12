Призер ОИ Филиппов намерен выиграть чемпионат мира 2027 года

Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил, что нацелен выиграть золото на чемпионате мира 2027 года. Его слова передает «Матч ТВ».

«Психологически я полностью восстановился, 9 июня выезжаю на сбор в Кисловодск с командой. У меня уже дикое желание тренироваться, готовиться к чемпионату мира 2027 года. У меня мотивации и запала даже больше, чем когда в прошлом году готовился к Олимпиаде. Сейчас хочется чемпионом мира стать. И, может быть, не в одной дисциплине, кто знает», — сказал Филиппов.

20 мая стало известно, что ISMF не намерена разрешать российским ски-альпинистам выступать на международных стартах с национальным флагом и гимном. В сезоне-2024/25 эта федерация стала первой среди зимних видов спорта, допустившей россиян до турниров в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

Ранее Филиппов сообщил, что не будет подавать заявку на нейтральный статус.