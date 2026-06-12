Дубль российского хоккеиста помог «Каролине» повести в финале Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Роли, завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей отличились Джордан Стаал и Себастьян Ахо. Россиянин Андрей Свечников оформил дубль на 32-й и 52-й минутах и был признан первой звездой встречи.

У «Вегаса» дважды забросил российский форвард Павел Дорофеев (7, 54), прервав шестиматчевую серию без очков и записав на свой счет первые голы в карьере в финале Кубка Стэнли.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Каролины». Шестой матч пройдет в Парадайсе в ночь на 15 июня по московскому времени.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

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