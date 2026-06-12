Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Результаты первого игрового дня на чемпионате мира — 2026

Два матча было сыграно в первый день чемпионата мира по футболу
Kai Pfaffenbach/Reuters

В первый день чемпионата мира — 2026 по футболу были сыграны два матча, их провели сборные из группы А.

Первым был проведен матч-открытие турнира, в котором одно из стран-хозяек мундиаля — Мексика — играла с национальной командой ЮАР. Победа досталась мексиканским футболистам со счетом 2:0. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте. По ходу игры были показаны сразу три красные карточки, что случилось впервые в истории — еще никогда чемпионат мира не начинался с матча, в котором было три удаления.

Во второй игре встречались сборные Южной Кореи и Чехии. Победа досталась футболистам южнокорейской команды со счетом 2:1. Счет в матче открыл чешский игрок Ладислав Крейчи, который отличился на 59-й минуте. Южная Корея сравняла на 67-й минуте благодаря голу Хван Ин Бема — бывшего игрока казанского «Рубина». Второй гол южнокорейской сборной записал на свой счет О Хен Кю на 80-й минуте.

Во второй день чемпионата мира сыграют Канада с Боснией и Герцеговиной (12 июня, 22:00 по московскому времени) и США с Парагваем (13 июня, 4:00 мск).

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее игрока «Локомотива» раскритиковали из-за удаления в матче-открытия ЧМ-2026.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
35 лет назад россияне выбрали первого президента. Как ему помогли еда по талонам и небывалая инфляция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!