Результаты первого игрового дня на чемпионате мира — 2026

Два матча было сыграно в первый день чемпионата мира по футболу

В первый день чемпионата мира — 2026 по футболу были сыграны два матча, их провели сборные из группы А.

Первым был проведен матч-открытие турнира, в котором одно из стран-хозяек мундиаля — Мексика — играла с национальной командой ЮАР. Победа досталась мексиканским футболистам со счетом 2:0. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте. По ходу игры были показаны сразу три красные карточки, что случилось впервые в истории — еще никогда чемпионат мира не начинался с матча, в котором было три удаления.

Во второй игре встречались сборные Южной Кореи и Чехии. Победа досталась футболистам южнокорейской команды со счетом 2:1. Счет в матче открыл чешский игрок Ладислав Крейчи, который отличился на 59-й минуте. Южная Корея сравняла на 67-й минуте благодаря голу Хван Ин Бема — бывшего игрока казанского «Рубина». Второй гол южнокорейской сборной записал на свой счет О Хен Кю на 80-й минуте.

Во второй день чемпионата мира сыграют Канада с Боснией и Герцеговиной (12 июня, 22:00 по московскому времени) и США с Парагваем (13 июня, 4:00 мск).

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее игрока «Локомотива» раскритиковали из-за удаления в матче-открытия ЧМ-2026.