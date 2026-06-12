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Экс-игрок «Рубина» принес Южной Корее победу над Чехией на ЧМ-2026

Сборная Южной Кореи обыграла команду Чехии в матче ЧМ-2026
Fabrizio Bensch/Reuters

Сборная Южной Кореи одержала волевую победу над национальной командой Чехии в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Акрон» в мексиканском городе Сапопане, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл чешский игрок Ладислав Крейчи, который отличился на 59-й минуте. Южная Корея сравняла на 67-й минуте благодаря голу Хван Ин Бема — бывшего игрока казанского «Рубина». Второй гол южнокорейской сборной записал на свой счет О Хен Кю на 80-й минуте.

За три минуты до второго гола Южной Кореи мяч сборной Чехии был отменен из-за офсайда.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Амин Омар из Египта.

Южная Корея и Чехия выступают в группе А вместе с Мексикой и ЮАР, которые ранее сыграли матч-открытие турнира. Победа досталась мексиканским футболистам со счетом 2:0, а в матче было удалено сразу три игрока. Во втором туре Южная Корея сыграет с Мексикой 19 июня, а Чехия на день раньше проведет матч с ЮАР.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее игрока «Локомотива» раскритиковали из-за удаления в матче-открытия ЧМ-2026.

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