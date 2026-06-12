Российский чемпион UFC Ян посетил матч открытия чемпионата мира

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян посетил матч-открытие чемпионата мира — 2026 между сборными Мексики и ЮАР. Соответвующую публикацию он сделал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах он также показал российский флаг, который появился на трибунах стадиона.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершилась с результатом 2:0 в пользу мексиканцев. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды выступают в группе А с Южной Кореей и Чехией, которые проведут свой матч в ночь на 12 июня, стартовый свисток прозвучит в 5:00 по московскому времени. Во втором туре группового этапа чемпионата мира Мексика сыграет с Южной Кореей 19 июня, а футболисты ЮАР сразятся с Чехией на день раньше.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее игрока «Локомотива» раскритиковали из-за удаления в матче-открытия ЧМ-2026.