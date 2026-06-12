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Игрока «Локомотива» раскритиковали из-за удаления в матче-открытия ЧМ-2026

Футболиста «Локомотива» Монтеса подвергли критике из-за удаления в матче ЧМ-2026
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике мексиканского защитника московского «Локомотива» Сесара Монтеса из-за его удаления в матче открытия чемпионата мира — 2026 с командой ЮАР, заявив о его лени. Слова экс-футболиста приводит «Би-би-си».

«Думаю, я бы тоже показал ему красную карточку. Это чистая лень со стороны Монтеса. Что вообще происходит с современными защитниками? Почему они всё реже пытаются по-настоящему обороняться?» — указал он.

Всего в игре было удалено три футболиста. Монтес получил прямую красную карточку на 90+2-й минуте игры, также поле покинули игроки ЮАР ЮАР — Яя Ситхоле (49-я минута) и Тхемба Зване (84-я минута).

Встреча между Мексикой и ЮАР, которая состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершилась с результатом 2:0 в пользу мексиканцев. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча. Команды выступают в группе А с Южной Кореей и Чехией, которые проведут свой матч в ночь на 12 июня, стартовый свисток прозвучит в 5:00 по московскому времени. Во втором туре группового этапа чемпионата мира Мексика сыграет с Южной Кореей 19 июня.

Ранее самый молодой футболист ЧМ-2026 дебютировал в матче-открытии.

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