Впервые в истории чемпионат мира начался с матча с тремя удалениями

Главный арбитр матча-открытия чемпионата мира — 2026 по футболу между сборными Мексики и ЮАР Вилтон Сампайо показал три прямые красные карточки.

Были удалены два игрока ЮАР — Яя Ситхоле (49-я минута) и Тхемба Зване (84-я минута), а также мексиканский игрок московского «Локомотива» Сесар Монтес (90+2-я минута). Впервые в истории проведения мировых первенств по футболу турнир начался с матча с тремя удалениями.

Игра между ЮАР и Мексикой вошла в число самых «грязных» в рамках чемпионатов мира. До этого только в одном матче было удалено больше игроков: в 2006 году футболисты национальных команд Португалии и Нидерландов получили суммарно четыре красных карточки от российского арбитра Валентина Иванова.

Всего в истории только пять матчей чемпионатов мира завершались с тремя удалениями, два из них произошло во время мундиаля 2006 года.

Встреча между Мексикой и ЮАР, которая состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершилась с результатом 2:0 в пользу мексиканцев. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее на матче чемпионата мира появились российские флаги.