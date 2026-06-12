Удаление игрока «Локомотива» не помешало Мексике победить в матче-открытии ЧМ

Сборная Мексики обыграла национальную команду ЮАР в матче-открытии чемпионата мира — 2026 по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.

В матче были показаны три прямые красные карточки: были удалены два игрока ЮАР — Яя Ситхоле (49-я минута) и Тхемба Зване (84-я минута), а также мексиканский игрок московского «Локомотива» Сесар Монтес (90+2-я минута).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды выступают в группе А с Южной Кореей и Чехией, которые проведут свой матч в ночь на 12 июня, стартовый свисток прозвучит в 5:00 по московскому времени. Во втором туре группового этапа чемпионата мира Мексика сыграет с Южной Кореей 19 июня, а футболисты ЮАР сразятся с Чехией на день раньше.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее на матче чемпионата мира появились российские флаги.